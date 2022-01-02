Мощнейшие нокдауны из дивизиона Ломаченко. Два страшных падения, после которых угол боксера сдался
Роберт Гарсия предсказал победителя боя Ломаченко – Дэвис
Специалист высказался в адрес потенциального поединка
14:30
Роберт Гарсия / фото - boxingscene.com
Американский тренер Роберт Гарсия в интервью YouTube-каналу ESNEWS заявил, что бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко (16-2, 11 КО) победит обладателя регулярного титула WBA в легком дивизионе Джервонту Дэвиса (26-0, 24 KO), если они когда-нибудь сойдутся на ринге.
«Я думаю, что Лома победит Дэвиса. Я не хейтер «Танка», я люблю его. Я не знаю, почему выбираю Лому. Мне кажется, он бы выбил дерьмо из Исаака Круса. Да, Ломаченко уступил Салидо и Лопесу, а «Танк» никогда не проигрывал. Но я думаю, что Лома его побьет. Я могу ошибаться. Возможно, Дэвис донесет удар и нокаутирует его к чертям. Не знаю, но выберу Лому. Мне нравится Ломаченко».
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