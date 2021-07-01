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Роберт Гарсия считает, что Дэвис нокаутирует Тейлора

Специалист поделился мнением относительно потенциального поединка между британцем и американцем
Бокс Профессиональный бокс
11:30
Роберт Гарсия считает, что Дэвис нокаутирует Тейлора
Джервонта Дэвис / фото - bleacherreport.com

Известный тренер Роберт Гарсия поделился своим мнением относительно потенциального поединка между абсолютным чемпионом мира в первом полусреднем весе британцем Джошом Тейлором (18-0, 13 KO) и американцем Джервонтой Дэвисом (25-0, 24 КО). Гарсия считает, что Дэвису вполне по силам одержать победу в этом противостоянии и он может нокаутировать Тейлора, сообщает boxinginsider.com:

«Я думаю, Джервонта нокаутирует Джоша. Это из-за его стиля. Когда он принимает решение быть агрессивным, его сила безумна. Все же Дэвису будет сложно во время этого поединка, потому что Тейлор очень хороший боец. Это был бы отличный бой».

Флойд Мейвезер назвал вес, в котором будет выступать Джервонта Дэвис.

Рене Тер Велде
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Теги

Роберт Гарсия Джервонта Дэвис Джош Тейлор

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