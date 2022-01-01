«Пусть предоставят контракт». Камбосос определился со следующим соперником
Роберт Гарсия: «Я думаю, что Хэйни победит Камбососа»
Специалист считает, что в легком весе будет новый абсолютный чемпион
13:10
Роберт Гарсия / фото - vcstar.com
Именитый американский тренер Роберт Гарсия в интервью YouTube-каналу ESNEWS заявил, что чемпионские пояса в легком весе смену владельца, если действующий абсолютный чемпион дивизиона Джордж Камбосос (20-0, 10 КО) сразится с обладателем титула WBC Девином Хэйни (25-0, 18 КО).
«Я думаю, что Девин Хэйни победит Камбососа. Я никогда не виделся с Камбососом, но знаю его тренера. Я был очень рад за него. Я также был очень рад за Лу Дибеллу, промоутера Камбососа. Я люблю Лу Дибеллу, он мой друг. Я обедаю с ним каждый раз, когда приезжаю в Нью-Йорке. Но я считаю, что Хэйни победит Камбососа».
Эдди Хирн рассказал, где и когда состоится бой между Джорджем Камбососом и Девином Хэйни.