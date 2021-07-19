Отец Фьюри: «В реванше Лопес снова победит Ломаченко»
Роберт Гарсия: «Я люблю Лопеса, но Лома побьет его в реванше»
Американский тренер уверен в победе украинца в случае второго поединка
09:23
Лопес против Ломаченко / Фото: mmafighting
Известный американский тренер Роберт Гарсия заявил в прямом эфире в Instagram, что экс-лидер легкого веса Василий Ломаченко (15-2, 11 KO) сумеет в реванше одолеть абсолютного чемпиона дивизиона Теофимо Лопеса (16-0, 12 KO).
Лопес против Ломаченко? Черт побери, я люблю Теофимо, но думаю, что Ломаченко побьет его в реванше.
Напомним, что в команде Лопеса вместо реванша с Ломой рассматривают другого соперника.
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