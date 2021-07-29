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Рогава проиграл на старте Олимпиады британцу Кларку

Украинский боксер вылетел уже после первого своего поединка в Токио
Olympics Токио-2020
07:25
Рогава проиграл на старте Олимпиады британцу Кларку
Фото: Getty Images

Украинский тяжеловес Цотне Рогава проиграл поединок 1/8 финала боксерского турнира Олимпийских игр в Токио.

Рогава уступил одному из фаворитов весовой категории британцу Фрейзеру Кларку. Цотне пытался работать первым номером, был более точным, но Кларк превосходил украинца в активности, наносил больше ударов.

На последний раунд украинцу уже не хватило сил, но он все равно продолжал отвечать на все удары британца, пробивал джебы навстречу, работал по корпусу, но видно было, что Кларк работал с запасом, его удары были было увесистыми и он ожидаемо выиграл

Тем не менее, мнения судей разделились - 4:1 (30:27, 30:27, 27:28, 30:27, 30:27) в пользу Фрейзера. Один из рефери первые два раунда отдал украинцу.

Таким образом, из четырех стартовавших мужчин-боксеров из Украины на Олимпиаде борьбу за медали продолжает только Александр Хижняк, который пробился в четвертьфинал. Остальные проиграли в первых же своих поединках.

Рене Тер Велде
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