Ромеро: «Дэвис либо подерется со мной, либо освободит пояс»

Американец жаждет поединка со своим звездным соотечественником

Джервонта Дэвис / фото - boxingscene.com

«Временный» чемпион WBA в легком весе (до 61.2 кг), американец Роландо Ромеро (13-0, 11 KO), продолжая рассуждать о потенциальном поединке со звездным соотечественником Джервонтой Дэвисом (25-0, 24 KO), посчитал, что его статус претендента на его «регулярный» пояс подтолкнет промоутеров к организации встречи.

Ромеро цитирует портал boxingnews24.com:

«У него в руках пояс, который нужен мне. И ему придется подраться со мной, если только он не оставит его вакантным. Другого пути нет. У нас один и тот же промоутер, поэтому я не вижу причин, по которым мы не можем встретиться. Мне он не нравится. Хотя он довольно занятный плохиш, и он хорошо смотрелся в бою против Барриоса. Марио был намного больше «Танка», и ему следовало быть более агрессивным, поскольку «Танк» опасался его в начале».

Джервонта Дэвис может вернуться в ринг в октябре.