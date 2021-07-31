Экс-соперник Лопеса опроверг договоренность о бое против Ломаченко
Ромеро: «Я буду драться с Хэйни, мне его жаль»
В таком случае Комми будет свободен для боя против Ломаченко
31 июля 22:23
Роландо Ромеро / фото - Boxing Scene
Боксер легкой весовой категории Роландо Ромеро (14-0, 12 КО) поделился мнением о возвращении в ринг . Американец намерен провести бой против Дэвина Хэйни (25-0, 16 КО). Соотечественник обладает хорошей выдержкой, заявил Ромеро в комментарии Boxing Scene.
«Я буду драться с Дэвином Хэйни. Он чертовски чокнутый. Линарес далеко не такой панчер, как я. Хэйни, мне жаль его. Он, наверное, боец с самым крепким подбородком в легком весе, если не один из самых крепких в спорте. Он Эмир Хан легкого веса.
Хэйни всегда громко говорит в социальных сетях, но ни с кем не дерется».
Хэйни ранее был готов провести бой против Ричарда Комми (30-3, 18 КО).
По другой информации с ганцем должен драться украинец Василий Ломаченко (15-2, 11 КО).