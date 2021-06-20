Росадо: «У меня было больше опыта, чем у Меликузиева»

Американец сенсационно победил проспекта

Габриэль Росадо / фото - BLH

Боксер второго среднего веса Габриэль Росадо (26-13-1, 14 КО) прокомментировал сенсационную победу над Бектемиром Меликузиевым (7-1, 6 КО). Американец побывал в нокдауне в 1-м раунде, но затем нокаутировал боксера из Узбекистана одним ударом.

«Я знал, что мне придется копнуть глубже. У меня было больше опыта, чем у него, но он очень сильный и бросает тяжелые удары. Я пытался рассчитать его время, но он поймал меня с выстрелом в тело.

Он не уронил меня, но я стал на колено, чтобы прийти в себя. Тогда я одержала победу».

На турнире в Эль-Пасо Наои Иноуэ (21-0, 18 КО) защитил титулы чемпиона мира.