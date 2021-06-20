Росадо: «Все дело в сердце и воле к победе»
Американец Габриэль Росадо (26-13-1, 14 КО) прокомментировал сенсационную победу над Бектемиром Меликузиевым (7-1, 14 КО), которую он одержал прошлым вечером в Эль-Пасо (штат Техас, США).
Отметим, многие считали, что небитый проспект из Узбекистана без лишних проблем разделается с гейткипером Росадо и отправиться дальше, боксировать с более элитной оппозицией, однако точный удар американца перечеркнул все ожидания.
Слова Росадо приводит портал talksport.com:
«Я чувствую себя потрясающе. Мы вложили большой труд. Когда он отправил меня в нокдаун, этот удар в корпус – был очень тяжелым, но я пошел к себе в угол и сказал: «Знаешь что? Именно такую цену ты должен заплатить, чтобы выиграть. Вставай и погнали».
Он отличный бади-панчер. Ему удалось поймать меня, поскольку я пытался его выцеливать. Да, я опустился на пол, но при этом знал, что могу с ним расквитаться. Я просто ударил в нужный момент, когда он стал сильнее заряжаться. Я смог его подловить.
Оказавшись в том углу, я знал, что он будет бить по корпусу. Я лишь сделал шаг вправо, поймав его правым оверхендом, и на этом все. Все дело в сердце и воле к победе. У меня в голове крутилась мысль, типа: «Н**уй все! Я не поеду домой с поражением».
Габриэль Росадо в рамках второго среднего веса неожиданно нокаутировал ранее не проигрывавшего проспекта из Узбекистана Бектемира Меликузиева.
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