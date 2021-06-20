Росадо: «Все дело в сердце и воле к победе»

Габриэль Росадо / фото - boxingnewsonline.net

Американец Габриэль Росадо (26-13-1, 14 КО) прокомментировал сенсационную победу над Бектемиром Меликузиевым (7-1, 14 КО), которую он одержал прошлым вечером в Эль-Пасо (штат Техас, США).

Отметим, многие считали, что небитый проспект из Узбекистана без лишних проблем разделается с гейткипером Росадо и отправиться дальше, боксировать с более элитной оппозицией, однако точный удар американца перечеркнул все ожидания.

Слова Росадо приводит портал talksport.com:

Он отличный бади-панчер. Ему удалось поймать меня, поскольку я пытался его выцеливать. Да, я опустился на пол, но при этом знал, что могу с ним расквитаться. Я просто ударил в нужный момент, когда он стал сильнее заряжаться. Я смог его подловить.

Оказавшись в том углу, я знал, что он будет бить по корпусу. Я лишь сделал шаг вправо, поймав его правым оверхендом, и на этом все. Все дело в сердце и воле к победе. У меня в голове крутилась мысль, типа: «Н**уй все! Я не поеду домой с поражением».