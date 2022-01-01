Усик всех затмил, но не им единым. Топ-10 событий года в украинском боксе
Российский полутяж: «Усик – один из героев 2021 года»
Бывший претендент на титул высказался о действующем лидере хэвивейта
11:38
Максим Власов / фото - RIA
Бывший претендент на титул в полутяжелом весе, россиянин Максим Власов (46-4, 26 КО) в интервью YouTube каналу USACHEV TV похвалил действующего чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом дивизионе Александра Усика (19-0, 13 КО).
«Лучшие боксеры в 2021 году? Честно сказать, не знаю. Я не следил за боксом в этом году. Я отдалился немного от созерцания, изучения бокса. Я больше занимался своими делами.
Можно ли выразить восхищение Александром Усиком? Конечно, можно. Александр сделал очень хороший шаг, очень классно проявил себя, поэтому я думаю, что он один из героев этого года».
Напомним, Усик назвал боксеров, с которыми хотел бы подраться после Джошуа.
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