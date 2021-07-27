Роуч рассказал о секретном бонусе для спарринг-партнеров Пакьяо

Тренер готов заплатить тысячу долларов тому, кто отправит легендарного филиппинца на пол



Фредди Роуч / фото - boxingnews24.com

Звездный американский тренер Фредди Роуч, в настоящий момент руководящий подготовкой своего самого известного ученика, филиппинца Мэнни Пакьяо (62-7-2, 39 КО), рассказал о своем способе замотивировать его спарринг-партнеров.

По словам Роуча, он готов заплатить тысячу долларов тому, кто отправит бывшего лидера рейтинга «pound-for-pound» на пол.

Роуча цитирует портал boxingnews24.com:

«Мэнни не знал об этом, потому что я всегда держал это в секрете. Каждому спарринг-партнеру, которого я нанимаю, я говорю одну и ту же вещь: «Ты сбиваешь его с ног - я даю тебе тысячу баксов». И я всегда держал эту тысячу при себе».

Мэнни Пакьяо рассказал, как ему удается поддерживать прекрасную физическую форму в 42 года.