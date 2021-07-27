Пакьяо рассказал, почему в 42 года все еще находится на вершине мирового бокса
Роуч рассказал о секретном бонусе для спарринг-партнеров Пакьяо
Тренер готов заплатить тысячу долларов тому, кто отправит легендарного филиппинца на пол
27 июля 22:30
Фредди Роуч / фото - boxingnews24.com
Звездный американский тренер Фредди Роуч, в настоящий момент руководящий подготовкой своего самого известного ученика, филиппинца Мэнни Пакьяо (62-7-2, 39 КО), рассказал о своем способе замотивировать его спарринг-партнеров.
По словам Роуча, он готов заплатить тысячу долларов тому, кто отправит бывшего лидера рейтинга «pound-for-pound» на пол.
Роуча цитирует портал boxingnews24.com:
«Мэнни не знал об этом, потому что я всегда держал это в секрете. Каждому спарринг-партнеру, которого я нанимаю, я говорю одну и ту же вещь: «Ты сбиваешь его с ног - я даю тебе тысячу баксов». И я всегда держал эту тысячу при себе».
Мэнни Пакьяо рассказал, как ему удается поддерживать прекрасную физическую форму в 42 года.
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