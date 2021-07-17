Ровно 22 года назад Кличко впервые завоевал титул WBA

Нокаутировал Чингангу, правда, пояс был только Интерконтинентальным

История

Владимир Кличко / Фото - Sky Sports

Ровно 22 года назад, 17 июля 1999-го года, в немецком Дюссельдорфе Владимир Кличко впервые в карьере завоевал титул Интерконтинентального чемпиона в супертяжелом весе по версии WBA.

На тот момент этот пояс был вакантным и стоял на кону поединка 23-летнего Кличко против замбийца Джозефа Чингангу по прозвищу «No Pressure» («Без давления» – прим.). За полгода до этого боя Владимир потерпел первое поражение в профессиональной карьере, в Киеве уступив техническим нокаутом американцу Россу Пьюрити, но после этого уже одержал три победы и выходил на бой явным фаворитом.

Постер боя Кличко и Чингангу

Действительно, оправдав свое прозвище, Чингангу не смог оказать достойного сопротивления Кличко-младшему. Украинец доминировал на протяжении всего поединка, проводя мощные комбинации с ударами по корпусу сопернику, из-за чего тот уже после четвертого раунда отказался от продолжения борьбы.

Кличко удерживал титул Интерконтинентального чемпиона WBA почти год, освободив его после третьей успешной защиты, когда он победил американца Дэвида Бостиса.

Полноценный титул WBA (WBA Super) он завоевал только летом 2011-го года, победив Дэвида Хэя, и удерживал его до ноября 2015-го, когда уступил Тайсону Фьюри. По иронии судьбы, это тоже случилось в Дюссельдорфе.