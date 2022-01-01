Потенциальный соперник Усика получил травму
Рой Джонс: «Чемпионы Усик и Фьюри – мне нравится текущий хэвивейт»
Легендарный боксер рад, что разноплановость супертяжей позволяет организовать много топ-боев
12:48
Фото: Facebook Усика
Легендарный Рой Джонс-младший в интервью iFL TV высказался о текущем положении дел в супертяжелом весе:
В хэвивейте сейчас много больших боев. Поставьте Уайлдера в ринг против любого – это хороший бой. Та же ситуация и с Руисом. А знаете, что мне нравится больше всего? Два чемпиона (Тайсон Фьюри и Александр Усик – XSPORT) – боксеры и панчеры. Может, они не самые мощные, но они чертовски хорошие боксеры, которые могут сделать больно.
И мне это нравится. Зачастую, супертяжелый вес заполнен панчерами. А в наше время тут есть боксеры и панчеры, что позволяет провести огромное количество шикарных поединков.
Также Джонс назвал фаворита гипотетического поединка Александра Усика (19-0, 13 KO) и Сауля Альвареса (57-1-2, 39 KO).