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Рой Джонс может провести бой с бывшим чемпионом мира
Оппонентом легенды станет Карл Фроч
22:37
Рой Джонс / Фото: Bleacher Report
Экс-чемпион мира в четырех весовых категориях Рой Джонс может провести выставочный поединок с бывшим чемпионом во втором среднем весе Карлом Фрочем, сообщает Nottingham Post.
По информации источников, боксеры близки к соглашению об организации боя в рамках организации TUFF.
Отметим, что Фроч завершил карьеру после победы над Джорджем Гроувзом в 2014 году.
Джонс в ноябре 2020-го свел к ничьей выставочный бой с бывшим абсолютным чемпионом мира Майком Тайсоном.
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