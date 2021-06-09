Рой Джонс может провести бой с бывшим чемпионом мира

Оппонентом легенды станет Карл Фроч

Рой Джонс / Фото: Bleacher Report

Экс-чемпион мира в четырех весовых категориях Рой Джонс может провести выставочный поединок с бывшим чемпионом во втором среднем весе Карлом Фрочем, сообщает Nottingham Post.



По информации источников, боксеры близки к соглашению об организации боя в рамках организации TUFF.

Отметим, что Фроч завершил карьеру после победы над Джорджем Гроувзом в 2014 году.

Джонс в ноябре 2020-го свел к ничьей выставочный бой с бывшим абсолютным чемпионом мира Майком Тайсоном.