Рой Джонс согласился на бой с Емельяненко-старшим

52-летний боксер провел последний бой против Майка Тайсона

Рой Джонс / фото - Biz Instant

Бывший чемпион мира в 4-х весовых категориях Рой Джонс принял вызов топового бойца смешанных единоборств Федора Емельяненко. «Последний Император»заявил, что с удовольствием бы вернулся в ринг ради боя с легендой. Джонс ответил коротким согласием.

«Думаю, это отличный бой. И отличная идея».

На профессиональном ринге 52-летний Рой последний бой провел в феврале 2018 года. В ноябре 2020 года он провел выставочный поединок с другим легендарным боксером Майком Тайсоном, судьи тогда зафиксировали ничью.

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