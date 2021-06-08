Рой Джонс: «У Джейка Пола хорошие шансы победить Вудли»

Рой Джонс / Фото: usatoday.com

Легендарный тяжловес Рой Джонс высказался о поединке между видеоблогером Джейком Полом и экс-чемпионом UFC Тайроном Вудли. Слова легенді приводит портал bjpenn.com.



Они будут в боксерских перчатках, отличающихся от перчаток для MMA. Бить в боксерских перчатках и бить в MMA-перчатках – это две разные вещи. Поэтому пока сложно понять, кто из них будет лучше выглядеть в боксе».