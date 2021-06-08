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Рой Джонс: «У Джейка Пола хорошие шансы победить Вудли»
Экс-чемпион мира знает, что Джейк отлично себя проявил во время тренировок в боксерском зале
14:55
Рой Джонс / Фото: usatoday.com
Легендарный тяжловес Рой Джонс высказался о поединке между видеоблогером Джейком Полом и экс-чемпионом UFC Тайроном Вудли. Слова легенді приводит портал bjpenn.com.
«У Джейка хорошие шансы победить, поскольку у него неплохая боксерская база. Он тренировался с серьезными парнями и он умеет боксировать. Но Тайрон Вудли также занимался боксом. Теперь все зависет от того, у кого были лучше учителя.
Они будут в боксерских перчатках, отличающихся от перчаток для MMA. Бить в боксерских перчатках и бить в MMA-перчатках – это две разные вещи. Поэтому пока сложно понять, кто из них будет лучше выглядеть в боксе».
Напомним, ранее Джейк Пол угрожал убить Вудли во время их боя.