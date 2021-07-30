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Руденко выиграл свой 34-й бой в карьере

Андрей доминировал над Андреа Пеше

Бокс Профессиональный бокс
23:10
Руденко выиграл свой 34-й бой в карьере
Андрей Руденко / Фото: YouTube

Во Львове в главном событии боксерского шоу 1st Boxing Night-Lviv супертяжеловес Андрей Руденко (34-5, 20 КО) выиграл единогласным решением судей у итальянского джорнимена Андреа Пеше (7-12-3, 2 КО).

Уровень оппонентов стал виден с первых секунд поединка. Руденка сразе же начал оверхенлами доставать соперника. Затем Андрей использовал джеб и комбинации ударов, но соперник продолжал успешно защищаться и удерживать удары.

Пеше выстоял до конца одностороннего поединка, но победу праздновал Руденко.

Также в рамках боксерского шоу украинец Арам Фаниян выиграл у Мухаммедсалима Сотволдиева.

Карен Агабекян
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Андрей Руденко

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