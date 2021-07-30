Результаты взвешивания Фанияна и Руденко накануне вечера бокса во Львове. Трансляция на XSPORT!
Руденко выиграл свой 34-й бой в карьере
Андрей доминировал над Андреа Пеше
23:10
Андрей Руденко / Фото: YouTube
Во Львове в главном событии боксерского шоу 1st Boxing Night-Lviv супертяжеловес Андрей Руденко
(34-5, 20 КО) выиграл единогласным решением судей у итальянского джорнимена Андреа Пеше (7-12-3, 2 КО).
Уровень оппонентов стал виден с первых секунд поединка. Руденка сразе же начал оверхенлами доставать соперника. Затем Андрей использовал джеб и комбинации ударов, но соперник продолжал успешно защищаться и удерживать удары.
Пеше выстоял до конца одностороннего поединка, но победу праздновал Руденко.
Также в рамках боксерского шоу украинец Арам Фаниян выиграл у Мухаммедсалима Сотволдиева.