Руис: «Джошуа слишком большой и сильный для Усика»

Американский боксер поделился мыслями о предстоящем поединке AJ против украинца

Энди Руис / фото - laptrinhx.com

Бывший объединенный чемпион мира в супертяжелом весе Энди Руис (34-2, 22 KO) в интервью YouTube-каналу Behind The Gloves поделился мыслями о предстоящем поединке обладателя титулов WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) против непобежденного претендента на пояс WBO Александра Усика (18-0, 13 КО).

По мнению Руиса, бой его экс-соперника с Усиком получится хорошим, однако он предполагает, что габариты и мощь AJ станут слишком серьезной проблемой для бывшего абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе.

«Я считаю, что это действительно хороший бой, но мне кажется, что Джошуа слишком большой и сильный для Усика. Я думаю, что Усику нужно провести больше поединков в супертяжелом весе, но это будет хороший бой».

Энди Руис намерен провести следующий поединок с временным чемпионом WBC.