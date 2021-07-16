Энди Руис. Тот самый тяжеловес, которого ты помнишь
Руис готов в сентябре провести поединок против Ортиса или Уайта
Бывший чемпион мира намерен вернуться в ринг в канун Дня независимости Мексики
11:23
Энди Руис / Фото - usatoday.comЭкс-чемпион мира Энди Руис-младший (34-2, 22 КО) намерен вернуться на ринг в сентябре в канун Дня независимости Мексики, а его представители ведут переговоры с потенциальными соперниками, в число которых входят кубинец Луис Ортис (32-2, 27 КО) и британец Диллиан Уайт (28-2, 18 КО). Об этом сообщает Fox Deportes.
Менеджер Руиса Луис Декубас подтвердил, что они вступали в диалог с командами Ортиса и Уайта, но пока никаких договоренностей достигнуто не было.
Ранее Руис заявил, что готов заменить Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 КО) в бою против Деонтея Уайлдера (42-1-1, 41 КО).
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