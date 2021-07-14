Руис готов заменить Фьюри в бою с Уайлдером

Бывший чемпион мира ждет звонка от команды «Бронзового бомбардировщика»

Коллаж: The Sun

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энди Руис (32-2, 22 КО) заявил, что он готов заменить Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 КО) в бою против Деонтея Уайлдера (42-1-1, 41 КО):

«Черт возьми, конечно же я приму бой с Уайлдером. Пускай хоть сейчас набирают. Именно ради вот таких вот возможностей мы и пашем в зале. Ради таких шансов мы и поддерживаем форму. Если они реально засматриваются в мою сторону, то пускай сделают первый шаг. Я готов».

У Руиса уже есть опыт успешно проводить бои на «коротком уведомлении». Летом 2019-го года он принял поединок против Энтони Джошуа и сенсационно нокаутировал его, став чемпионом мира сразу по трем версиям.

Тем не менее, в этот раз услуги Руиса вряд ли пригодятся, ведь бой Фьюри – Уайлдер 3 просто перенесли на осень. Причиной этому стал коронавирус у «Цыганского короля».