«Уайлдер – обычный пи**абол. Все его слова – де**мо». Уайт резко ответил Деонтею
Руис намерен провести следующий поединок с временным чемпионом WBC
Мексиканец думал подраться с Уайлдером, но Фьюри его опередил
07:46
Руис в поединке с Арреолой / Фото: FOX
Экс-чемпион супертяжелого веса Энди Руис-младший (34-2, 22 KO) сообщил в подкасте Майка Тайсона Hotboxin имена вероятных соперников, с одним из которых намерен провести поединок до конца 2021 года:
У меня хватает вариантов… Есть Луис Ортис, который недавно вызвал меня на бой. Есть еще британец Уайт.
Все, что от меня требуется – это оставаться готовым. Сейчас мы перебрасываемся словами с Уайтом, говорим всякое… У этого парня нет уважения.
Бой с Ортисом был бы классным. Я считал, что мы сможем договориться с Уайлдером, но на него вышли по поводу трилогии с Фьюри.
Напомним, что временный чемпион мира по версии WBC Диллиан Уайт (28-2, 19 KO) должен провести защиту титула в конце августа.
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