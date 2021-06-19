Руис намерен провести следующий поединок с временным чемпионом WBC

Руис в поединке с Арреолой / Фото: FOX

Экс-чемпион супертяжелого веса Энди Руис-младший (34-2, 22 KO) сообщил в подкасте Майка Тайсона Hotboxin имена вероятных соперников, с одним из которых намерен провести поединок до конца 2021 года:



Все, что от меня требуется – это оставаться готовым. Сейчас мы перебрасываемся словами с Уайтом, говорим всякое… У этого парня нет уважения.

Бой с Ортисом был бы классным. Я считал, что мы сможем договориться с Уайлдером, но на него вышли по поводу трилогии с Фьюри.