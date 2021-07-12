Руис высказался о срыве боя Фьюри – Уайлдер 3
Руис: «Не правда, что заменю Фьюри в поединке с Уайлдером»
Бывший чемпион мира был готов к очередному сражению с Джошуа
10:21
Энди Руис / Фото - sports.yahoo.comЭкс-чемпион мира в супертяжелом дивизионе Энди Руис-младший (34-2, 22 КО) в интервью YouTube-каналу Fino Boxing прокомментировал слухи о том, что он заменит обладателя титула по версии WBC Тайсона Фьюри (30-0-1, 22 КО) в поединке с Деонтеем Уайлдером (42-1-1, 41 КО).
«Нет. Неправда все это. Но, признаться, я готовился к еще одному бою с Энтони Джошуа, когда казалось, что он так и не сможет договориться с Александром Усиком. Но все происходит ведь не просто так, верно? Нужно просто идти своей дорогой, подниматься по своей лестнице. В бою с Крисом Арреолой чувствовал, что слегка заржавел. Так что нужно проводить бои чаще. Поэтому совсем скоро вновь приступлю к тренировкам».
Ранее Руис высказался о бое Александр Усик – Энтони Джошуа.
Напомним, бой Фьюри – Уайлдер был перенесен из-за коронавируса у «Цыганского короля». Уже известна новая дата поединка. «Бронзовый бомбардировщик» не верит Фьюри, и считает, что тот просто боится драться с ним.