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Руис: «Не правда, что заменю Фьюри в поединке с Уайлдером»

Бывший чемпион мира был готов к очередному сражению с Джошуа


Бокс Профессиональный бокс
10:21
Руис: «Не правда, что заменю Фьюри в поединке с Уайлдером»
Энди Руис / Фото - sports.yahoo.com
Экс-чемпион мира в супертяжелом дивизионе Энди Руис-младший (34-2, 22 КО) в интервью YouTube-каналу Fino Boxing прокомментировал слухи о том, что он заменит обладателя титула по версии WBC Тайсона Фьюри (30-0-1, 22 КО) в поединке с Деонтеем Уайлдером (42-1-1, 41 КО).

«Нет. Неправда все это. Но, признаться, я готовился к еще одному бою с Энтони Джошуа, когда казалось, что он так и не сможет договориться с Александром Усиком. Но все происходит ведь не просто так, верно? Нужно просто идти своей дорогой, подниматься по своей лестнице. В бою с Крисом Арреолой чувствовал, что слегка заржавел. Так что нужно проводить бои чаще. Поэтому совсем скоро вновь приступлю к тренировкам».


Ранее Руис высказался о бое Александр УсикЭнтони Джошуа.

Напомним, бой Фьюри – Уайлдер был перенесен из-за коронавируса у «Цыганского короля». Уже известна новая дата поединка. «Бронзовый бомбардировщик» не верит Фьюри, и считает, что тот просто боится драться с ним.

Владимир Кириченко
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Теги

Энди Руис-младший Тайсон Фьюри Деонтей Уайлдер

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