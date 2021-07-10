Руис высказался о срыве боя Фьюри – Уайлдер 3
Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энди Руис (34-2, 22 КО) поделился мнением о срыве поединка между Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 КО) и Деонтеем Уайлдером (42-1-1, 41 КО):
«Такое случается. Ты не можешь предсказать, что заболеешь коронавирусом или что его подхватит кто-то в твоем окружении. Это даст им больше времени, чтобы подготовиться к поединку. Я просто буду рад увидеть этот бой.
Лично я буду двигаться вперед, придерживаться своего пути. Они уже подписали контракт, этот бой состоится. Так что это просто вопрос времени.
На данный момент я остаюсь активным и готовлюсь. Я планирую вернуться в сентябре. В моем списке много потенциальных соперников. Сейчас для супертяжеловесов открыт весь мир. Есть Диллиан Уайт, Луис Ортис и много других бойцов. Главное – сохранять самообладание, оставаться на своем месте и продолжать работать».
Ранее Руис высказался о бое Александр Усик – Энтони Джошуа.
Напомним, бой Фьюри – Уайлдер был перенесен из-за коронавируса у «Цыганского короля». Уже известна новая дата поединка. «Бронзовый бомбардировщик» не верит Фьюри, и считает, что тот просто боится драться с ним.
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