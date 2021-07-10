Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

Руис высказался о срыве боя Фьюри – Уайлдер 3

Энди не намерен сейчас добиваться боя против кого-то из парочки
Бокс Профессиональный бокс
22:55
Руис высказался о срыве боя Фьюри – Уайлдер 3
Энди Руис / Фото: Marca

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энди Руис (34-2, 22 КО) поделился мнением о срыве поединка между Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 КО) и Деонтеем Уайлдером (42-1-1, 41 КО):

«Такое случается. Ты не можешь предсказать, что заболеешь коронавирусом или что его подхватит кто-то в твоем окружении. Это даст им больше времени, чтобы подготовиться к поединку. Я просто буду рад увидеть этот бой.

Лично я буду двигаться вперед, придерживаться своего пути. Они уже подписали контракт, этот бой состоится. Так что это просто вопрос времени.

На данный момент я остаюсь активным и готовлюсь. Я планирую вернуться в сентябре. В моем списке много потенциальных соперников. Сейчас для супертяжеловесов открыт весь мир. Есть Диллиан Уайт, Луис Ортис и много других бойцов. Главное – сохранять самообладание, оставаться на своем месте и продолжать работать».


Ранее Руис высказался о бое Александр Усик – Энтони Джошуа.

Напомним, бой Фьюри – Уайлдер был перенесен из-за коронавируса у «Цыганского короля». Уже известна новая дата поединка. «Бронзовый бомбардировщик» не верит Фьюри, и считает, что тот просто боится драться с ним.

Источник: fightnews.info Сергей Остапенко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Тайсон Фьюри - Деонтей Уайлдер Энди Руис-младший

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Уайлдер в бешенстве – Фьюри все испортил. Британец солгал, что вакцинировался, и сорвал третий бой
Тема дня
Уайлдер в бешенстве – Фьюри все испортил. Британец солгал, что вакцинировался, и сорвал третий бой
Бокс Профессиональный бокс
19:05
Руис: «Джошуа слишком большой и сильный для Усика»
Руис: «Джошуа слишком большой и сильный для Усика»
Бокс Профессиональный бокс
12:00
Уайт: «Сделайте меня чемпионом WBC, я подерусь с Уайлдером, а победитель сразится с Фьюри»
Уайт: «Сделайте меня чемпионом WBC, я подерусь с Уайлдером, а победитель сразится с Фьюри»
Бокс Профессиональный бокс
10:20
Хирн подозревает, что COVID-19 не является истинной причиной переноса боя Фьюри - Уайлдер
Хирн подозревает, что COVID-19 не является истинной причиной переноса боя Фьюри - Уайлдер
Бокс Профессиональный бокс
07:20
«Тайсон часто врет». Тренер Уайлдера отреагировал на новость о COVID-19 у Фьюри
«Тайсон часто врет». Тренер Уайлдера отреагировал на новость о COVID-19 у Фьюри
Бокс Профессиональный бокс
9 июля 10:03
«Д*рьмо». Лопес поддержал подхватившего COVID-19 Фьюри
«Д*рьмо». Лопес поддержал подхватившего COVID-19 Фьюри
Бокс Профессиональный бокс
9 июля 08:53

Новости: Бокс

Руис высказался о срыве боя Фьюри – Уайлдер 3
Руис высказался о срыве боя Фьюри – Уайлдер 3
Профессиональный бокс
22:55
В полутяжелом весе остался только один чемпион WBA
В полутяжелом весе остался только один чемпион WBA
Профессиональный бокс
21:19
Усик это видел? Джошуа отрабатывает на тренировке приемы из ММА
Тема дня
Усик это видел? Джошуа отрабатывает на тренировке приемы из ММА
Профессиональный бокс
20:22
У DAZN есть отличный бой для Ковалева
У DAZN есть отличный бой для Ковалева
Профессиональный бокс
19:55
Уайлдер в бешенстве – Фьюри все испортил. Британец солгал, что вакцинировался, и сорвал третий бой
Тема дня
Уайлдер в бешенстве – Фьюри все испортил. Британец солгал, что вакцинировался, и сорвал третий бой
Профессиональный бокс
19:05
Выглядело жутко. Нокаутер из Казахстана потушил свет российскому ветерану
Выглядело жутко. Нокаутер из Казахстана потушил свет российскому ветерану
Профессиональный бокс
18:57
Видеообзор боя Рамирес – Баррера
Видеообзор боя Рамирес – Баррера
Профессиональный бокс
17:41
Дэвис – Хирну: «Лопес, Хэйни, Гарсия – лохи, они не способны распродать арену»
Дэвис – Хирну: «Лопес, Хэйни, Гарсия – лохи, они не способны распродать арену»
Профессиональный бокс
16:43
Экс соперник Усика выдал самый зрелищный бой года: дважды побывал в нокдауне, но удосрочил соперника
Экс соперник Усика выдал самый зрелищный бой года: дважды побывал в нокдауне, но удосрочил соперника
Профессиональный бокс
16:03
Все новости

Популярные новости

«Трансформация завершена». В Британии шокированы текущими размерами Усика
Мнение
«Трансформация завершена». В Британии шокированы текущими размерами Усика
Бокс Профессиональный бокс
9 июля 20:43
37
И это не Ломаченко, и не Альварес. Тайсон назвал лучшего боксера современности
И это не Ломаченко, и не Альварес. Тайсон назвал лучшего боксера современности
Бокс Профессиональный бокс
5 июля 10:53
15
WBC исключил Усика из рейтинга
WBC исключил Усика из рейтинга
Бокс Профессиональный бокс
5 июля 15:47
Боксер, который побил Джошуа, но проиграл Усику, рассказал о ключевой разнице между ними
Боксер, который побил Джошуа, но проиграл Усику, рассказал о ключевой разнице между ними
Бокс Профессиональный бокс
8 июля 18:10
2
Готов ли Усик к такой мощи? Джошуа на тренировке отрабатывал внушительные апперкоты
Готов ли Усик к такой мощи? Джошуа на тренировке отрабатывал внушительные апперкоты
Бокс Профессиональный бокс
9 июля 14:42
26
Вновь будут бегать от Ломы? Ассистент тренера Лопеса заявил, что после Камбососа лучше провести бой с Хэйни
Вновь будут бегать от Ломы? Ассистент тренера Лопеса заявил, что после Камбососа лучше провести бой с Хэйни
Бокс Профессиональный бокс
5 июля 18:40
6
Все новости