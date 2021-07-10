Руис высказался о срыве боя Фьюри – Уайлдер 3

Энди Руис / Фото: Marca

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энди Руис (34-2, 22 КО) поделился мнением о срыве поединка между Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 КО) и Деонтеем Уайлдером (42-1-1, 41 КО):

Лично я буду двигаться вперед, придерживаться своего пути. Они уже подписали контракт, этот бой состоится. Так что это просто вопрос времени.

На данный момент я остаюсь активным и готовлюсь. Я планирую вернуться в сентябре. В моем списке много потенциальных соперников. Сейчас для супертяжеловесов открыт весь мир. Есть Диллиан Уайт, Луис Ортис и много других бойцов. Главное – сохранять самообладание, оставаться на своем месте и продолжать работать».