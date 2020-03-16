«С Чарло бы получился интересный бой». Хасан Байсангуров – о спаррингах в зале Роуча, бое в шоу К2 и отце

Экс-претендент на пояс чемпиона мира также рассказал о тренировках в США и желании сразится с Джермеллом Чарло

Хасан Байсангуров / фото - Top Rank

Средневес Хасан Байсангуров (19-1, 9 КО), который в феврале 2019 года претендовал на пояс чемпиона мира по версии WBA, но уступил американцу Робу Бранту, свой следующий бой проведет 21 марта в шоу К2 Promotions Ukraine в Броварах.

В интервью в прямом эфире ресурсу ProBoxingUkraine боксер рассказал о подготовке к будущему поединку в Лас-Вегасе, спаррингах в знаменитом зале у Фрэдди Роуча, влиянии отца Увайса Байсангурова на его занятия боксом, желаемых соперниках в среднем дивизионе и другом.

Предлагаем текстовую расшифровку интервью.

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О подготовке в Лас-Вегасе к бою

«В Вегасе мы впервые готовимся к бою. Мне очень нравится. Готовит нас Кевин Берри - тренер Джозефа Паркера. Под его руководством и тренируемся. Во многих других Штатах карантин, а в Вегасе очень много спарринг партнеров. Мы получаем хороший опыт. Нас тут четверо: я, Хусейн - мой брат, мой двоюродный брат Асламбек Идигов и тяжеловес Апти Давтаев. Они тоже готовятся к боям. У них бои в апреле в России, а у меня 21 марта в Киеве на вечере К2».

Об атмосфере в Лас-Вегасе

«Здесь красиво, чисто, все доброжелательные - как в сказке. Но постоянно жить я бы здесь не смог, честно говоря. В плане спорта готовиться здесь идеально. Здесь люди профессионалы своего дела. Мне очень нравится их отношение к спорту, к работе. Если они взялись за что-то, то они все строго выполняют и помогают тебе это делать».

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О посещении зала Фрэдди Роуча

«Когда я готовился к одному из боев, мы два раза ездили в зал к Фредди Роачу на спарринги. Я как раз стоял в парах с его учеником. Темнокожий парень на категорию выше он был, по-моему. Хороший спарринг дали на шесть или восемь раундов. Весь зал замер. Всем понравилось. И Фредди тоже это понравилось. Он подошел, похвалил. Мы общались, но вместе не работали. Там два зала в одном месте. Один общий зал, где простые ребята приходят и на втором этаже зал, где работают именитые боксеры: Котто, Пакьяо и другие чемпионы. Туда посторонних не пускали даже. Конечно атмосфера хорошая. Именитые боксеры, именитый тренер».

О приходе в бокс

«Все это начал отец . Он очень любил бокс. Заниматься самому у него не получилось, но как тренер он себя реализовал. Первый его ученик из нас был Заурбек, потом Саламбек, потом еще двоюродные братья, потом я, Хусейн. Вот так с самого рождения, можно сказать, семейное дело. Он всего себя посвятил этому делу. Он кайфовал находясь в зале и проводя время на тренировке. Мой отец мог утром начать с одним боксером и вечером закончить с другими. Всех держал на лапах, всех контролировал. Он всего себя отдал этому делу».

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О промоутере и менеджере

«На данный момент у меня нет менеджера и промоутера. Мы прилетели в США с братом, потому что здесь было пару предложений. Нам сейчас помогает Александр Красюк. Мы будем драться в его вечере бокса К2. Он имеет колоссальный опыт в мире бокса, связи. Он дает нам дельные советы. Думаю, что после этого боя я с кем-то подпишусь. С кем? Пока не буду говорить. Я пока обдумаю все. На данный момент я свободен».

О соперниках в дивизионе

«Был Альварес, но он поднялся на категорию выше. Сегодня я бы выделил, конечно же, Гену Головина и Джермалла Чарло. Гена в последнем бою показал, что он совсем не состарился, и что у него по-прежнему сокрушительный удар. Короче, он еще в обойме. У Чарло своеобразный стиль бокса. У него быстрый и хлесткий удар. С ним получился бы интересный бой».

Текстовая расшифровка – Александр ЧЕПИЛКО, XSPORT.ua