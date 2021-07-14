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«С меня достаточно»: Беллью остроумно пошутил под постом Усика

Британец продемонстрировал, что у него все в порядке с чувством юмора
Бокс Профессиональный бокс
12:20
«С меня достаточно»: Беллью остроумно пошутил под постом Усика
Александр Усик / Getty Images

Бывший чемпион мира в первом тяжелом весе Тони Беллью продемонстрировал, что у него все в порядке с чувством юмора и самоиронией.

Накануне экс-соперник британца Александр Усик (18-0, 13 КО) выложил в Instagram свою фотографию, которую подписал фирменной фразой: «Я иду за тобой». Вероятно, украинец обратился к чемпиону мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом дивизионе Энтони Джошуа (24-1, 22 КО), однако свой комментарий под постом оставил Беллью, который в 2018 году проиграл Усику нокаутом в восьмом раунде.

«С меня достаточно. Спасибо, чемпион».

Тони Беллью сравнил последние победы Ломаченко и Дэвиса.

Рене Тер Велде
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Теги

Александр Усик Энтони Джошуа Тони Белью

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