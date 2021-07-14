Джойс: «Усик - отличный боксер, и он даст Джошуа тяжелый бой»
«С меня достаточно»: Беллью остроумно пошутил под постом Усика
Британец продемонстрировал, что у него все в порядке с чувством юмора
12:20
Александр Усик / Getty Images
Бывший чемпион мира в первом тяжелом весе Тони Беллью продемонстрировал, что у него все в порядке с чувством юмора и самоиронией.
Накануне экс-соперник британца Александр Усик (18-0, 13 КО) выложил в Instagram свою фотографию, которую подписал фирменной фразой: «Я иду за тобой». Вероятно, украинец обратился к чемпиону мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом дивизионе Энтони Джошуа (24-1, 22 КО), однако свой комментарий под постом оставил Беллью, который в 2018 году проиграл Усику нокаутом в восьмом раунде.
«С меня достаточно. Спасибо, чемпион».
Тони Беллью сравнил последние победы Ломаченко и Дэвиса.