Санта Крус решил вернуться в полулегкий вес

Боксер назвал имя возможного соперника

Лео Санта Крус / фото - Boxing Scene

Экс-чемпион мира в 4-х весовых категориях Лео Санта Крус (37-2-1, 19 КО) поделился планами на будущее. Боксер не планирует завершать карьеру поле поражения Джервонте Дэвису (26-0, 25 КО) в октябре 2020 года. Лео намерен вновь спуститься в полулегкий дивизион. Слова мексиканца приводит Boxing Scene.

«По всей видимости, я вернусь в полулегкий вес. У меня остался пояс там, и я успею защитить его до конца года.

Конечно же, если Гэри Рассел захочет встретиться, мы сделаем это. Я готов. Давайте сообщим командам, чтобы они приступали к переговорам».

Ранее Леорассматривал в качестве соперника Оскара Вальдеса (29-0, 23 КО).