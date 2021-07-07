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Санта Крус решил вернуться в полулегкий вес

Боксер назвал имя возможного соперника
Бокс Профессиональный бокс
18:51
Санта Крус решил вернуться в полулегкий вес
Лео Санта Крус / фото - Boxing Scene

Экс-чемпион мира в 4-х весовых категориях Лео Санта Крус (37-2-1, 19 КО) поделился планами на будущее. Боксер не планирует завершать карьеру поле поражения Джервонте Дэвису (26-0, 25 КО) в октябре 2020 года. Лео намерен вновь спуститься в полулегкий дивизион. Слова мексиканца приводит Boxing Scene.

«По всей видимости, я вернусь в полулегкий вес. У меня остался пояс там, и я успею защитить его до конца года.

Конечно же, если Гэри Рассел захочет встретиться, мы сделаем это. Я готов. Давайте сообщим командам, чтобы они приступали к переговорам».  

Ранее Леорассматривал в качестве соперника Оскара Вальдеса (29-0, 23 КО).

Антон Кривенко
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Теги

Джервонта Дэвис Лео Санта Крус

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