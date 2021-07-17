Сьемки с Брэддом Питтом, реклама пива и политический троллинг. Братья Кличко попадали на экраны не только во время боев

Украинские боксеры солидно поучаствовали в массовой культуре

История

Братья Кличко часто попадали на экраны / Фото - The Times

Чуть больше недели назад хит про мэра Киева Виталия Кличко «Однажды я стану мэром», который создал известный блогер и музыкант Иван Марунич, появился на всех цифровых площадках и вошел в плейлисты основных радиостанций. За очень короткое время она стала очень узнаваемым хитом для украинских слушателей.

После выхода студийной записи сам Виталий Кличко записал свой ответ на видео в стихотворной форме, призвав музыканта «заниматься музыкой», чем только поспособствовал популярности сингла. Кроме того, в самой песне звучат другие популярные высказывания мэра Киева, в частности, «чтобы холодная вода превратилась в горячую – ее нужно подогреть».

Этот новый хит – далеко не единственное появление братьев Кличко в поп-культуре. Причем если Владимир Кличко сам принимал решение сниматься в фильмах, то его брат Виталий после похода в большую политику очень часто стал попадать в клипы и песни не по собственной инициативе, только способствуя этому своими высказываниями.

Владимир Кличко снялся в трех известных картинах, постоянно играя роль камео. Впервые он появился на больших экранах в 2001-м году в голливудском фильме «11 друзей Оушена», играя эпизодическую роль боксера.

Согласно сюжету фильма, ограбления происходит как раз в день поединка Кличко-младшего против британца Леннокса Льюиса в Лас-Вегасе. В финальную версию вошел 15-секундный отрезок боя, который сняли более чем с 20-ти дублей.

«11 друзей Оушена» – один из самых известных фильмов в мировом кинематографе об ограблениях, собравший в мире более 450-ти миллионов долларов кассовых сборов. Помимо Кличко, в нем снимались Джордж Клуни, Брэд Питт, Мэтт Деймон и Джулия Робертс.

Интересно, что в реальности бой против Льюиса в июне 2003-го года провел не Владимир, а Виталий Кличко. Тогда он проиграл техническим нокаутом из-за серьезного рассечения, хотя на момент остановки боя вел в записках судей.

Владимир Кличко в фильме «Красавчик»

В 2007-м и 2009-м годах Владимир Кличко сыграл самого себя в двух фильмах Тиля Швайгера – комедийной драме «Красавчик» и продолжении «Красавчик-2».

В первой части главный герой Лудо срывает помолвку Владимира Кличко и немецкой актрисы Ивонн Каттерфельд, упав прямо в праздничный торт, как раз в тот момент, когда украинский боксер делал предложение своей девушке.

Во второй части фильма Кличко и Каттерфельд уже якобы женаты и в одном из эпизодов делятся секретами семейного счастья.

Фото - IMDb

В 2011-м году братья Кличко стали героями документального немецкого фильма Себастьяна Денхардта «Кличко», посвященной их биографии. В нем освещен не только спортивный, но и жизненный путь украинских боксеров.

«Фильм не только о боксе, – говорил сам режиссер. – Он о добродетелях, которые в нашем современном мире напоминают о давно канувших в Лету временах. Речь идет о рыцарстве, дисциплине и целеустремленности. И главное в этой истории - семейные узы, безоговорочная братская любовь, которая придает этим двум неординарным людям такую силу, что перед ними дрожит весь боксерский мир. Эту братскую любовь я и попытался снять на кинопленку».

В 2013-м году Владимир Кличко снова снялся в художественном фильме – на этот раз в голливудской картине Майкла Бэя, с которым у Кличко хорошие отношения, как и со Швайгером, «Кровью и потом: Анаболики».

В этом фильме украинский боксер тоже играет эпизодическую роль, работая в тренировочном зале и боксируя грушу.

Кстати, сам Виталий Кличко не снимался в фильмах, как брат, считая это тяжелой работой:

«Быть актером у меня нет желания. Это очень тяжелый труд. Я видел, как Володя снимался».

Однако известной историей является то, что одна из песен немецкой рок-группы Rammstein написана по заказу Виталия Кличко. В 2000-м году представители украинского боксера обратились к группе по поводу написания песни, которую можно было бы использовать для выхода на бои.

Так появился трек, который впоследствии получил название Sonne («Солнце»), но он не понравился Виталию и так и не был использован по первоначальному назначению, однако стал для немецкой группы одним из самых популярных.

В 2014-м году на основе курьезных высказываний Виталия Кличко известный Youtube-блогер Enjoykin выпустил клип под названием «Завтрашний день». В его основе лежит одно из выступлений на тот момент кандидата в мэры Киева и лидера партии УДАР Виталия Кличко в программе Савика Шустера, где он сказал одну из своих самых известных фраз о том, что «сегодня не все могут смотреть в завтрашний день».

Этот ролик стал одним из самых популярных на канале, собрав 19 миллионов просмотров.

В 2006-м году Виталий Кличко снялся в рекламе пива, пропев одну из строчек гимна студентов – Gaudeamus. Тогда фонд братьев Кличко поддержал программу поддержки талантливых студентов и поспособствовал сбору средств на создание ста стипендий для них.

Видимо, опыт был успешным, поскольку в 2011-м году в рекламе пива снялись уже оба брата. Виталий и Владимир начали сотрудничество с одним из немецких производителей пива и записали рекламный ролик якобы из тренажерного зала. Получилось весьма креативно.

Несколько лет назад Владимир Кличко снялся еще и в рекламе джинсов. По сюжету ролика, девушка боксера украла у него титульные пояса и выбросила в мусорный бак, он увидел это и попытался догнать мусороуборочную машину, но не успел.

Вообще, в рекламе на немецком телевидении братья Кличко появлялись очень часто. Вот еще несколько примеров рекламы для сети немецких фитнесс-клубов, в одном из которых им даже пришлось «растолстеть».





Напоследок еще можно вспомнить отдельный вид творчества, в котором снимался только Виталий, – политическая реклама. Здесь, как говорится, без комментариев.

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