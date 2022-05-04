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Сенченко: «Ті російські спортсмени, що підтримали війну, Повєткін там… Я не вважаю їх за людей»

Та екс-чемпіон світу зізнався, що серед його знайомих все ж знайшлися адекватні
Бокс Профессиональный бокс
09:58
Сенченко: «Ті російські спортсмени, що підтримали війну, Повєткін там… Я не вважаю їх за людей»
Вячеслав Сенченко / Фото - facebook.com/vyacheslav.senchenko

Колишній чемпіон світу В’ячеслав Сенченко в ефірі проєкту XSPORT «Разом до перемоги!» розповів про те як його знайомі з росії і білорусі відреагували на початок війни з Україною і зізнався, що подібні до Алєксандра Повєткіна для нього більше не є людьми:

«Я зараз більше спілкуюся з тренерами, а не зі спортсменами. Ті спортсмени, які підтримали війну, Повєтін там… Ми їм написали кожен. І там не тільки Повєткін, там ця вся… навіть не знаю як їх назвати. Я не вважаю їх за людей. Хіба вони люди, якщо підтримали війну, свого президента, який цю війну розпочав? Я не вважаю їх за людей, вони нелюди. Це хворе суспільство. За них навіть не хочу щось казати, для мене вони нелюди.

А ось про тренерів скажу, що був здивований. Ті, з ким я спілкуюся і спілкувався, тренери з Єкатеринбургу, з Москви, з Білорусі, вони в перші ж дні написали мені, запитали як я, чи все гаразд і написали: «Путін – *пі*, розпочав війну з братським народом». Мені, напевно, пощастило, що мої друзі – адекватні люди. Один лише, правда, написав про нацистів, х*рню всяку, про Донбас. Але він єдиний, решта всі, з ким я спілкувався, сказали, що путін – мерзота, вони співчувають нам.

Друзі з Єкатеринбургу казали, що листи писали, виходили з мирною акцією, але там жорстко все, без варіантів, вони не можуть вплинути ні на що. Потрібна масовість. Але масово люди не виходять, вони там хворі, хворе суспільство».

Нагадаємо, дружина Олександра Усика назвала Повєткіна «хр*ном моржовим і боягузом»

Сергей Лукьяненко
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Вячеслав Сенченко Александр Поветкин

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