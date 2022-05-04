Сенченко: «Ті російські спортсмени, що підтримали війну, Повєткін там… Я не вважаю їх за людей»

Вячеслав Сенченко / Фото - facebook.com/vyacheslav.senchenko

Колишній чемпіон світу В’ячеслав Сенченко в ефірі проєкту XSPORT «Разом до перемоги!» розповів про те як його знайомі з росії і білорусі відреагували на початок війни з Україною і зізнався, що подібні до Алєксандра Повєткіна для нього більше не є людьми:

А ось про тренерів скажу, що був здивований. Ті, з ким я спілкуюся і спілкувався, тренери з Єкатеринбургу, з Москви, з Білорусі, вони в перші ж дні написали мені, запитали як я, чи все гаразд і написали: «Путін – *пі*, розпочав війну з братським народом». Мені, напевно, пощастило, що мої друзі – адекватні люди. Один лише, правда, написав про нацистів, х*рню всяку, про Донбас. Але він єдиний, решта всі, з ким я спілкувався, сказали, що путін – мерзота, вони співчувають нам.

Друзі з Єкатеринбургу казали, що листи писали, виходили з мирною акцією, але там жорстко все, без варіантів, вони не можуть вплинути ні на що. Потрібна масовість. Але масово люди не виходять, вони там хворі, хворе суспільство».