Шатерникова: «Бой Ломаченко – Комми это битва разных стилей»
Вице-президент Национальной лиги профи-бокса Украины, экс-чемпионка мира Алина Шатерникова в эфире подкаста о боксе The Glove Show поделилась своим мнением о том, как пройдет предстоящий бой между Василием Ломаченко и Ричардом Комми, который состоится уже 11 декабря.
«Я не думаю, что мы увидим какого-то иного Василия Ломаченко. Вася будет использовать все элементы своего крутейшего бокса. Делать то, что он умеет. Для его соперника это будет очень серьезное испытание. А для Васи, конечно, трудностью будут рост и длина рук Комми, ему нужно будет врываться на свою ударную дистанцию, чтобы наносить удары по цели, а не по воздуху. Но с высокими боксерами Вася боксировали и в любительском боксе, и в профессиональном. Думаю, что он будет заряжен на победу, потому что ему необходимо двигаться дальше, а этот бой – один из этапов.
Стиль бокса Комми? Он будет таким же, как и в бою с Лопесом. Лопес, конечно, его сломал очень быстро. Думаю, он будет использовать свою длину рук. Руки у него очень хлесткие и достаточно жесткие. Причем он часто работает не на своей дальней дистанции, а где-то на средней, даже многоударные комбинации в его исполнении очень хороши. Поэтому он будет работать в своем стиле, а Вася – в своем. У нас будут два боксера разных стилей, что должно сделать бой ярким».
Текстовая трансляция боя Ломаченко – Комми онлайн будет доступна на нашем сайте.
Комментарии 0