Шатерникова: «Бой Ломаченко – Комми это битва разных стилей»

Алина Шатерникова / фото - Facebook Шатерниковой

Вице-президент Национальной лиги профи-бокса Украины, экс-чемпионка мира Алина Шатерникова в эфире подкаста о боксе The Glove Show поделилась своим мнением о том, как пройдет предстоящий бой между Василием Ломаченко и Ричардом Комми, который состоится уже 11 декабря.

Стиль бокса Комми? Он будет таким же, как и в бою с Лопесом. Лопес, конечно, его сломал очень быстро. Думаю, он будет использовать свою длину рук. Руки у него очень хлесткие и достаточно жесткие. Причем он часто работает не на своей дальней дистанции, а где-то на средней, даже многоударные комбинации в его исполнении очень хороши. Поэтому он будет работать в своем стиле, а Вася – в своем. У нас будут два боксера разных стилей, что должно сделать бой ярким».