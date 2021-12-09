Шатерникова о сопернике Беринчика: «Чаниев приедет и даст бой»

Чемпионат Украины. «Александрия» – «Шахтер». Онлайн трансляция
14:00
Вице-президент Национальной лиги профи-бокса Украины, экс-чемпионка мира Алина Шатерникова в эфире подкаста о боксе The Glove Show поделилась своим мнением о поединок за пояс WBO International в легком весе между Денисом Беринчиком и Исой Чаниевым.
«Это добротный боксер, не джорнимен. Чаниев приедет и даст бой. Не могу сказать, что это плохой, негодящийся вариант при замене. Возможно, этот вариант даже лучше, чем аргентинский боец. Безусловно, я понимаю эмоции Дениса, когда он узнал, что будет другой соперник. Однако Денис – парень мудрый и взрослый, который умеет справляться со своими эмоциями. Чаниев – значит Чаниев. Будем побеждать его.
Если учитывать, что Чаниев – боксер из страны-агрессора, то это тоже сыграет определенную роль. В большем эмоциональном запале будут фаны и поклонники спорта, которые будут болеть и смотреть бой Беринчик – Чаниев».
Промоутер Беринчика Александр Красюк считает россиянина самым сложным соперником в карьере подопечного.
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