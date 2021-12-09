Шатерникова о сопернике Беринчика: «Чаниев приедет и даст бой»

Экс-чемпионка мира прокомментировала предстоящую защиту украинского легковеса

Алина Шатерникова / фото - Владимир Дубик

Вице-президент Национальной лиги профи-бокса Украины, экс-чемпионка мира Алина Шатерникова в эфире подкаста о боксе The Glove Show поделилась своим мнением о поединок за пояс WBO International в легком весе между Денисом Беринчиком и Исой Чаниевым.