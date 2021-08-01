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Шатерникова призвала поменять состав женской сборной Украины по боксу

По словам функционера, команде нужна молодая кровь

Бокс Аматорский бокс
20:44
Шатерникова призвала поменять состав женской сборной Украины по боксу
Алина Шатерникова / Фото: twitter

Вице-президент Лиги профессионального бокса Украины Алина Шатерникова высказалась об аматорском женском боксе в Украине и провале сборной в Токио-2020.

«Думаю, что нужно полностью менять элитный состав женской взрослой сборной – нужна смена поколений. Уже молодые и амбициозные девушки должны становиться первыми номерами и завоевывать лицензии на следующие Игры.

Много девушек из взрослой сборной, мне кажется, уже прошли пик своей формы и находятся на спаде. Чтобы для страны и команды показывать результат, нужно обновлять состав и молодую кровь – девченок с горящими глазами, которые пашут на тренировках, нужно обкатывать на тренировках и чемпионатах.

Уже сейчас они должны получать опыт, который играет огромную роль в любом виде спорта. Думаю, будет очень большое обновление сборной после Олимпийских игр. Я очень на это надеюсь».

Напомним, представительница Украины в женском боксе на Олимпийских играх в Токио Анна Лысенко проиграла в четвертьфинале.

Источник: ua.tribuna.com Карен Агабекян
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