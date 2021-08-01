Шатерникова призвала поменять состав женской сборной Украины по боксу
Вице-президент Лиги профессионального бокса Украины Алина Шатерникова высказалась об аматорском женском боксе в Украине и провале сборной в Токио-2020.
«Думаю, что нужно полностью менять элитный состав женской взрослой сборной – нужна смена поколений. Уже молодые и амбициозные девушки должны становиться первыми номерами и завоевывать лицензии на следующие Игры.
Много девушек из взрослой сборной, мне кажется, уже прошли пик своей формы и находятся на спаде. Чтобы для страны и команды показывать результат, нужно обновлять состав и молодую кровь – девченок с горящими глазами, которые пашут на тренировках, нужно обкатывать на тренировках и чемпионатах.
Уже сейчас они должны получать опыт, который играет огромную роль в любом виде спорта. Думаю, будет очень большое обновление сборной после Олимпийских игр. Я очень на это надеюсь».
Напомним, представительница Украины в женском боксе на Олимпийских играх в Токио Анна Лысенко проиграла в четвертьфинале.