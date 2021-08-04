Шелестюк: «Если бой с Джошуа пройдет 12 раундов, то Усику не стоит рассчитывать на победу по очкам»

Украинец убежден, что его соотечественнику не стоит рассчитывать на победу судейским решением в предстоящем бою с AJ



Александр Усик / фото - boxingscene.com

Известный украинский полусредневес Тарас Шелестюк (18-0, 10 КО) в видео на своем YouTube-канале заявил, что обязательному претенденту на титул WBO в супертяжелом весе Александру Усику (18-0, 13 KO) не стоит рассчитывать на победу судейским решением в предстоящем бою с чемпионом мира по версиям WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 KO), учитывая тот факт, кто поединок пройдет на территории британца.

«Если бой пройдет 12 раундов, то на победу по очкам рассчитывать не стоит, потому что все мы знаем, какое судейство в Англии и за рубежом, когда ты приезжаешь и боксируешь как гость с местной суперзвездой, которая приносит деньги всем. Все зарабатывают на Энтони Джошуа. Это будет хороший, классный поединок. Верю в Саню и его победу. Я надеюсь, что он подтвердит мое предположение о том, что Джошуа - самый удобный соперник для него, и выиграет. Санек, хороших тренировочных сборов тебе. Верим в победу, вся Украина тебя поддерживает».

Тарас Шелестюк заявил, что Энтони Джошуа является самым удобным соперником для Александра Усика среди нынешних лидеров «королевского» дивизиона.