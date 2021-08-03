Шелестюк оценил шансы Усика в бою с Джошуа

Александр Усик / фото - boxingscene.com

Непобежденный украинский полусредневес Тарас Шелестюк (18-0, 10 КО) в видео на своем YouTube-канале заявил, что у обязательного претендента на титул WBO в супертяжелом дивизионе Александра Усика (18-0, 13 KO) есть хорошие шансы на победу в бою с чемпионом WBA/WBO/IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 KO).

Я надеюсь, что он подготовится, достойно проведет бой и докажет всем, что он лучше, потому что в техническом плане Саня превосходит Энтони Джошуа. Я думаю, что он превосходит его и в скорости. Конечно же, у Джошуа мощнее удар, но его еще нужно донести. С передвижением Сани это будет сложно, хотя Чисора показал, что у Усика есть уязвимые месте. Его можно теснить к канатам и выкидывать комбинации.

Многие говорят, что Саня не выглядел хорошо с Чисорой, но есть такие боксеры, с которыми тяжело выглядеть хорошо в ринге. Они корявые, неудобные, плюс Чисора был намного тяжелее Усика. Посмотрим, как пройдет поединок, но я уверен, что это будет большое событие для всего мирового бокса».