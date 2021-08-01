Хантер: «Поединок с Усиком однозначно уже не так далеко на моем радаре»
Швыряет гирю как игрушку. Усик усердно готовится ко встрече с Джошуа
Украинский супертяж активно наращивает мышечную массу
12:19
Александр Усик / фото - Instagram боксера
Обязательный претендент на пояс WBO в супертяжелом весе, украинец Александр Усик (18-0, 13 КО) продолжает активно готовится к титульному поединку с Энтони Джошуа (24-1, 22 КО).
В совместном Instagram-аккаунте Александра и Василия Ломаченко появилось новое видео, на котором запечатлен фрагмент одной из последних тренировок Усика. Украинский супертяж выполняет одно из классических силовых упражнений с гирей.
Напомним, Боб Арум не считает Дожуа элитным супертяжем.