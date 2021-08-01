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Швыряет гирю как игрушку. Усик усердно готовится ко встрече с Джошуа

Украинский супертяж активно наращивает мышечную массу
Бокс Профессиональный бокс
12:19
Швыряет гирю как игрушку. Усик усердно готовится ко встрече с Джошуа
Александр Усик / фото - Instagram боксера

Обязательный претендент на пояс WBO в супертяжелом весе, украинец Александр Усик (18-0, 13 КО) продолжает активно готовится к титульному поединку с Энтони Джошуа (24-1, 22 КО).

В совместном Instagram-аккаунте Александра и Василия Ломаченко появилось новое видео, на котором запечатлен фрагмент одной из последних тренировок Усика. Украинский супертяж выполняет одно из классических силовых упражнений с гирей.

Напомним, Боб Арум не считает Дожуа элитным супертяжем.

Михаил Рыбак
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Александр Усик - Энтони Джошуа

Комментарии 1

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1 августа 2021г. 13:28
Очень правильный (оптимальный) подход к делу. Прям отрада для глаз. И как бы не сложился бой, он себя ни в чем не сможет упрекнуть. Потому что отдал всего себя на тренировках, сделал что мог. Помимо имеющегося боксерских навыков почти год подтягивал силовую подготовку. Понятно что соперник также потел в зале, тем и интересней этот исторический бой.
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