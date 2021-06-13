Сиренко завершил подготовку к бою 12-го июня
Сиренко о победе над братом Бензема: «Мы хотели закончить поединок досрочно»
Владислав отметил, что оппонент был неудобный
16:29
Владислав Сиренко / Фото: instagram
Украинский супертяжеловес Владислав Сиренко (17-0, 14 КО) прокомментировал Instagram-странице b1boxing победу над французом Невфелем Уату (18-4, 10 КО).
«Очень неудобный соперник, понимали, что так и будет. Была хорошая подготовка, я был на 100% готов к этому бою. Все получилось, я доволен.
Мы хотели закончить поединок досрочно. Я уже достаточно много поединков проводил по полной дистанции.
Надо было максимально включаться, у меня было достаточно энергии, бензина, чтобы добавлять, добавлять и добавлять».
Напомним, Сиренко смог остановить Уату техническим нокаутом в четвертом раунде.
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