Сиренко в странном бою выиграл у Руденко
Сиренко после победы над Руденко назвал имена желаемых соперников
Украинский супертяжеловес готов к поединку с экс-чемпионом мира
08:21
Владислав Сиренко / Фото - FacebookНепобежденный украинский супертяжеловес Владислав Сиренко (19–0, 16 KO) прокомментировал защиту титулов WBC Asia и WBO Asia Pacific в поединке со своим соотечественником Андреем Руденко (34–6, 20 KO).
«Я не ожидал, что бой с Руденко закончиться именно таким образом. Хотело, конечно, доработать – мы настраивались заканчивать бой досрочно. Но получилось так, что рефери остановил поединок. Было такое ощущение, потому что постоянно придерживал меня, не давал работать на сто процентов».
«Я работаю очень усердно. К каждому поединку готовлюсь очень плотно. Это результат моих трудов, того, что я росту, как спортсмен. Я уверен, что я не достиг своего максимума. Я только в начале своего пути».
«Есть несколько имен, с кем бы хотел побоксировать, я называл их ранее. Хотелось бы попробовать свои силы с Муратом Гассиевым. Есть еще ряд спортсменов из Германии, США, с которыми я хотел бы выйти в ринг и показать себя».
«Я не думал о том, где нас смотрят (бой Сиренко – Руденко транслировали в Америке). Был сосредоточен на поединке и на том, чтобы выйти и показать хороший бокс».
Напомним, в шестом раунде рефери боя в самом рядовом эпизоде решил остановить поединок, присудив Сиренко победу техническим нокаутом.