Промоутер Сиренко: «Влад заявил, что хочет поднимать уровень оппозиции. Мы дадим ему такую возможность»
Сиренко следующий бой проведет против двоюродного брата Карима Бензема
Поединок против Невфеля Уата станет 17-м в карьере украинца
21:33
Владислав Сиренко / фото - iSport
Супертяжеловес Владислав Сиренко (16-0, 13 КО) вернется на профессиональный ринг 12 июня.
Украинец на арене АККО International в Киеве подерется против француза алжирского происхождения Невфеля Уата (18-3, 10 КО). Встреча станет главным боем дебютного вечера бокса промоутерской компании B1 Boxing.
35-летний боксер был претендентом на титулы чемпиона Европейского союза EBU и интернационального чемпиона WBA. Интересным фактом из биографии Уата является то, что он приходится двоюродным братом нападающему мадридского «Реала» Кариму Бензема.
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