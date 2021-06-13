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Сиренко вырубил двоюродного брата Бензема ударом по печени

Досрочная победа от украинского супертяжа
Бокс Профессиональный бокс
07:49
Сиренко вырубил двоюродного брата Бензема ударом по печени
Владислав Сиренко / фото - facebook.com/b1boxing

Непобежденный украинский супертяжеловес Владислав Сиренко (17-0, 14 КО) добыл очередную досрочную победу в бою с двоюродным братом Карима Бензема – французом Невфелем Уатой (18-4, 10 КО).

Бой прошел вечера бокса в Киеве, организованного промоутерской компанией B1 Boxing. Два последних боя украинец не смог завершить досрочно, поэтому в этот раз начал бой весьма агрессивно. Уже во втором раунде Сиренко пошел в жесткий размен и, несмотря на то, что схватил лишнего, сумел дважды отправить оппонента на канвас.

В третьем раунде Сиренко продолжал пытаться нокаутировать оппонента, но француз хорошо пользовался антропометрией и грамотно держал Владислава на дистанции. Так бы и могло продолжаться дальше, если бы Сиренко не словил Уату на ошибке в четвертой трехминутке. Сиренко удалось пробиться на удобную дистанцию и нанести увесистый боковой по печени. Сперва показалось, что удар не акцентированный, но француз как подкошенный рухнул на канвас и рефери был вынужден остановить бой.

Напомним, в бою того же ивента Игорь Шевадзуцкий вырубил оппонента брутальным апперкотом.

Михаил Рыбак
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Владислав Сиренко

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