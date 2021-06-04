Промоутер Сиренко: «Влад заявил, что хочет поднимать уровень оппозиции. Мы дадим ему такую возможность»
Сиренко завершил подготовку к бою 12-го июня
Украинец подерется против Невфеля Уата
20:56
Владислав Сиренко с командой / фото - Instagram
Обладатель титула WBC Asia Владислав Сиренко (16-0, 13 КО) вернется в ринг 12 июня. Украинец подерется против двоюродного брата Карима Бензема – Невфеля Уата (18-3, 10 КО).
В своем Instagram боксер сообщил, что завершил тренировочный лагерь. Супертяжеловес готовился к возвращению в ринг в Буковеле под руководством своего тренер Джеймса Али Башира и спаррингуя с соотечественником Игорем Шевадзуцким (7-0, 7 КО).
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