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Сиренко завершил подготовку к бою 12-го июня

Украинец подерется против Невфеля Уата
Бокс Профессиональный бокс
20:56
Сиренко завершил подготовку к бою 12-го июня
Владислав Сиренко с командой / фото - Instagram

Обладатель титула WBC Asia Владислав Сиренко (16-0, 13 КО) вернется в ринг 12 июня. Украинец подерется против двоюродного брата Карима Бензема – Невфеля Уата (18-3, 10 КО).

В своем Instagram боксер сообщил, что завершил тренировочный лагерь. Супертяжеловес готовился к возвращению в ринг в Буковеле под руководством своего тренер Джеймса Али Башира и спаррингуя с соотечественником Игорем Шевадзуцким (7-0, 7 КО).

Читайте на XSPORT эксклюзивное интервью промоутера киевского боксера.

Антон Кривенко
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Теги

Владислав Сиренко Игорь Шевадзуцкий Али Башир

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