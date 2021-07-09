«Скоро будут новости о поединке Усик – Джошуа». Александр с промоутером в недоумении ожидают анонса боя за титулы

До вероятной даты поединка осталось два с половиной месяца, а официального подтверждения нет

Усик и Красюк / Фото: К2 Promotions

Супертяжеловес Александр Усик (18-0, 13 KO) вскоре должен получить возможность впервые подраться за титул в «королевском» дивизионе.



Бой украинца за титулы WBA/WBO/IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 KO) запланирован на 25 сентября. Стороны обеих команд условились на этой дате, но вот официального анонса все еще нет, поэтому единственное, что нам остается делать, так это ждать.

Тем же заняты и Усик со своим промоутером Александром Красюком. Генеральный директор K2 Promotions на своем аккаунте в Instagram выставил изображение, на котором у двоих Александров недоумевающие лица, с лаконичной подписью:

Усик – Джошуа. Скоро будут новости.

Напомним, что бой планируется в Лондоне, Великобритания, при полных трибунах стадиона «Тоттенхэма».