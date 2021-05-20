Следующее шоу K2 Promotions состоится в июле в Киеве

Будут боксировать Митрофанов и Чеботар

Митрофанов вертенся в ринг в июле / фото - К2

Украинская промоутерская компания K2 Promotions проведет следующий вечер бокса в июле. В прямом эфире Instagram boxingukraineboxing Александр Красюк заявил, что шоу состоится в Киеве и будет совместным с Top Boxing Promotion.

К этому событию готовятся такие боксеры промоушена, как Дмитрий Митрофанов (10-0-1, 5 КО) и Василий Чеботар (8-0, 3 КО).

Красюк ранее высказался о выступлении Дениса Беринчика (15-0, 9 КО) в шоу боев на голых кулаках.