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Следующий украинский чемпион мира? Оставили без Олимпиады – он ушел в профи и уже близок к бою за пояс

Олег Довгун дебютировал в топ-10 рейтинга WBA и не собирается останавливаться
Бокс Профессиональный бокс
21:02
Следующий украинский чемпион мира? Оставили без Олимпиады – он ушел в профи и уже близок к бою за пояс
Олег Довгун / Фото - Pro Boxing Radio Hour

Он не смог пробиться на Олимпийские игры-2016 – и решил перейти в профессионалы. Переехал в США, выучил язык и сейчас идет шестым номером в рейтинге WBA.

Планы амбициозные – в ближайшем ближайшем будущем подраться за титул чемпиона. Тем более, с обладателем пояса он уже боксировал, правда, по любителям.

Олег Довгун (13-0, 5 КО) – 27-летний проспект второго легчайшего веса (до 55,2 кг), это на один дивизион ниже от того, в котором свою профи-карьеру начинал Василий Ломаченко.

Он уже четыре года живет в Питтсбурге и закрыл 2021 год самой большой победой в карьере – единогласным решением судей выиграл бой, на кону которого стоял пояс NABA, именно он помог так высоко забраться в рейтинге Ассоциации. Но давайте по порядку, с самого, что ни есть, начала.

О том, как все начиналось

Я начал боксировать в 2004 году, мне тогда было 10 лет. Я просто начал заниматься боксом. В моем городе не было большого выбора: бокс, футбол или шахматы – на этом секции заканчивались. Это был конец четвертого класса. Почему я пошел на бокс? У меня был друг, он поехал на соревнования какие-то, привез оттуда грамоту. Помню, все учителя его хвалили за это. И я как-то ревновал.

Нас очень много тренировалось. Нас было в зале в Доме культуры около 50 человек – изо всех школ. Но по чуть-чуть многие отсеялись.

Первый мой серьезный шаг был в 2008 году на чемпионате Украины среди школьников. Перед этим я проводил по один-два боя на местных турнирах. А здесь поехал, увидел сетку, посмотрел, а там 30 человек в моем весе.

Я спрашиваю: «Как так?» – ребенок еще не видел такого. Мой тренер говорит: «Чтобы стать чемпионом, тебе нужно выиграть пять поединков». Спрашиваю: «А что нужно, чтобы третьим стать?» – я уже о чемпионстве и не думал. Казалось, главное в первом бою не проиграть. Но так получилось, что я выиграл те соревнования.

И хоть потом я побеждал на чемпионатах Украины среди взрослых, но такого наслаждения у меня не было, как тогда, когда я выиграл те пять боев среди школьников.

После этого я попал в сборную Украины по школьникам и с тех пор сборную не покидал: по школьниках, по кадетам, по молодежи, по взрослым, в «Украинских отаманах» – в каждой сборной был, каждый год.

Однако на Олимпийских играх Довгун так и не выступил. В Рио-де-Жанейро в весе до 56 кг боксировал Николай Буценко (как и в 2021, проиграл в первом же поединке). Ждать соревнований в Токио было бессмысленно, а поэтому уроженец 20-тысячного города Стебник, Львовская область решил воплотить в жизнь американскую мечту.

О переезде в США

Я в «Отаманах» завоевал право боксировать за попадание на Олимпийские игры. Но по политическим причинам дрался на отборе в Венесуэле не в 56 кг, а в 60 кг. Это не моя категория. Поэтому и не завоевал лицензию – я был слишком маленьким для этого веса. Не пошло. Я ведь до сих пор боксирую в дивизионе до 55 кг.

Кстати, мы тогда спарринговали и боксировали с Ахмедалиевым, который сейчас чемпион WBA и IBF. Были равные спарринги, равные бои. Он поехал на Олимпийские игры и в 56 кг стал третьим, уступил лишь двукратному олимпийскому чемпиону Рамиресу. А мне не повезло поехать.

Я пять раз выигрывал чемпионат Украины, у меня было 350 боев в любителях. И после всего этого я решил, что нужно что-то менять.

У меня появился шанс поехать в США. Изначально я ехал просто посмотреть, ехал на два месяца. А получилось так, что я здесь уже четыре года. Очень хорошо проявил себя на спаррингах и мне предложили остаться. Я немного колебался, но считаю, что принял правильное решение остаться.

Ждать Олимпийских игр пришлось бы слишком долго, как оказалось, даже на год больше обычного. Поэтому я решил, что лучше синица в руках, чем гнаться за журавлем Олимпиады.

Когда я приехал, то не представлял, что языковой барьер будет настолько существенным. Тогда я вообще английского языка не знал. Моя девушка учила меня словам, а я думал, что мне это не нужно. А когда приехал, то увидел, что меня просто не понимают. Не буду же я на пальцах всем рассказывать. Это был главный шок – язык.

Я быстро понял, что нужно просыпаться в четыре утра, смотреть фильмы, учить язык. Я сам учил его – и через год я уже начал говорить. Конечно, не очень хорошо, я и сейчас не разговариваю по-английски очень хорошо, но проблем у меня уже нет.

В итоге, в 2017 году Довгун дебютировал в профессионалах. Он потихоньку набивал себе рекорд, осваивался в профи под крылом менеджера Майкла Максорли и через три года вместе с другим украинцем Любомиром Пинчуком подписал контракт с промоутером Джо Дегуардией (Star Boxing).

Пинчук в конце 2020 года потерпел поражение, а вот Довгун подобных проблем избежал и в ноябре завоевал титул NABA. Важно скорее не это, а то, что украинец дебютировал в топ-15 рейтинга WBA – ворвался сразу же на шестую строчку.

О поединке за пояс NABA

Этот бой было не так уж и просто сделать. Его было тяжело организовать. Но я вышел на такой уровень, что появилась возможность подраться за титул NABA и попасть в топ-15 рейтинга WBA. Появилась такая возможность, я был доволен и мне было без разницы, где драться и с кем драться.

Боксировал я в Питтсбурге, где живу уже четыре года. Выиграл все раунды – единогласным решением. Думаю, после этого боя моя карьера может пойти еще лучше. Сейчас все в Питтсбурге хотят, чтобы я дрался за статус чемпиона мира. Хорошо, что я нашел себе команду такую, что все помогают, чтобы еще два-три боя и я дрался за чемпиона мира.

Следующий поединок Довгун планирует провести в феврале-марте. Впрочем, он уже приглядывается к Муроджону Ахмадалиеву (10-0, 7 КО), который держит у себя титулы WBA и IBF.

О следующем бое

Сейчас еще не буду конкретно говорить с кем, но рассматриваю возможность драться с боксерами из топ-5 рейтинга WBA. Зачем мне тот, кто ниже меня? Но если мне хороший бой предложат с кем-то другим, то я не против подраться.

Кстати, я с Ахмадалиевым, у меня видео есть, я промоутеру скидывал, я с ним боксировал. Это было в любителях в Казахстане. Я считаю, что я тот бой выиграл, он был очень равным.

Я думаю, хочу так, чтобы провести еще один-два боя провести – и с ним побоксировать за пояс чемпиона мира. Это если мне такой шанс предоставят.

Готов ли я боксировать в России? Да, готов. Но он в России не боксирует, он дрался в Ташкенте, это Узбекистан. Но если у меня будет выбор, то я поеду. Если я не поеду за чемпиона мира боксировать, то кто-то другой поедет. За чемпиона мира у меня может быть только один шанс в жизни подраться.

Я тренируюсь уже 17 лет. Если у меня будет такой шанс, то я поеду и в Китай, и в Японию, и в Африку – мне без разницы куда. Нужно ехать и боксировать, представлять свою страну и боксировать где угодно.

Я хочу, когда буду за чемпионский пояс боксировать, без разницы где, но я хотел бы в Америке, потому что здесь можно больше денег заработать.

Но я хочу, чтобы как можно больше украинцев пришло, чтобы как можно больше смотрело. Я всегда представляю свою страну. Это добавляет мотивации. Мне так кажется.

Посмотрим, как будет развиваться карьера Олега Довгуна. Возможно, в скором времени мы получим еще одного чемпиона мира. Важно то, что он сам в своих силах не сомневается:

«В самой популярной украинской газете США спросили, буду ли я следующим чемпионом мира. Да – я буду следующий чемпион мира. Слава Украине».

Сергей Лукьяненко
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