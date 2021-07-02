«Следующий великий чемпион». Арум рассказал о 21-летнем нокаутере, который устроил трепку Фьюри

«Цыганский король» признался, что успех в реванше с Уайлдером – заслуга Андерсона

Тайсон Фьюри / Фото: boxingnewsonline.net

Со-промоутер чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 KO) Боб Арум признался Sky Sports, что его подопечный во время подготовки столкнулся с грозным соперником, которому пророчат великое будущее, – 21-летним американским нокаутером Джаредом Андерсоном (9-0, 9 KO).



У нас есть парень, о ком Тайсон и многие другие говорят мне, что он будет следующим великим чемпионом супертяжелого веса. У этого паренька сейчас уже девять боев. Поговорите с Тайсоном, который расскажет вам, как он задал Тайсону настоящую трепку, когда они вместе тренировались. Он отличный спарринг-партнер. После боя с Уайлдером Тайсон сказал мне, что успехом в этом поединке он во многом обязан спаррингам с Андерсоном.

Напомним, британец сейчас интенсивно готовится в тренировочном лагере к трилогии с Деонтеем Уайлдером (42-1-1, 41 KO).