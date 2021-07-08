Словно ему не 42, а 24. Пакьяо показал фрагмент подготовки к Спенсу

Филиппинец продемонстрировал феноменальную скорость рук

Мэнни Пакьяо / фото - Boxing Scene

Экс-чемпион мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо (62-7-2, 39 КО) продолжает подготовку к возвращению в ринг. Филиппинец 21 августа проведет бой против Эррола Спенса (27-0, 21 КО). В Instagram появилось видео с тренировки 42-летнего боксера, который все еще демонстрирует неплохую скорость.

Ранее Спенс объяснил, почему выбрал в соперники именно обладателя поясов WBC/IBF изС ША.