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Словно ему не 42, а 24. Пакьяо показал фрагмент подготовки к Спенсу

Филиппинец продемонстрировал феноменальную скорость рук
Бокс Профессиональный бокс
13:35
Словно ему не 42, а 24. Пакьяо показал фрагмент подготовки к Спенсу
Мэнни Пакьяо / фото - Boxing Scene

Экс-чемпион мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо (62-7-2, 39 КО) продолжает подготовку к возвращению в ринг. Филиппинец 21 августа проведет бой против Эррола Спенса (27-0, 21 КО). В Instagram появилось видео с тренировки 42-летнего боксера, который все еще демонстрирует неплохую скорость.

Ранее Спенс объяснил, почему выбрал в соперники именно обладателя поясов WBC/IBF изС ША.

Антон Кривенко
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Теги

Мэнни Пакьяо Эррол Спенс

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