Джейкобс – фанатам бокса: «Вы заслуживаете лучшего, и в 2021 году я дам вам это»
Смит-младший свой следующий поединок может провести против Джейкобса
Команда экс-чемпиона мира уже сделала предложение новоиспеченному обладателю титула
20 мая 21:43
Даниэл Джейкобс / Фото - proboxing-fans.comЭкс-чемпион мира в среднем дивизионе Даниэл Джейкобс (36-3, 30 КО) свой следующий поединок может провести с новоиспеченным обладателем титула WBO в полутяжелом весе Джо Смитом-младший (26-3, 21 KO). Об этом в интервью Boxingscene сообщил Смит-младший.
«Команда сообщила мне, что есть предложение от Даниэля Джейкобса. Мне очень нравится идея такого боя, особенно в Нью-Йорке. В свое время я любил смотреть любительские бои Дэнни Джейкобса».
Напомним, в своем последнем поединке Смит-младший завоевал вакантный титул по версии WBO, единогласным решением судей выиграв у россиянина Максима Власова (45-4, 26 КО).