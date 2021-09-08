Сондерс иронично отреагировал на заявление Юбенка

Крис считает себя стороной А в их потенциальных переговорах о реванше

Билли Джо Сондерс / фото - Getty Images

Бывший чемпион в двух весовых категориях, британец Билли Джо Сондерс (30-1, 14 КО) не оставил без внимания высказывание своего соотечественника Криса Юбенка-младшего (30-2, 22 КО), заявившего, что он является ведущей стороной в их потенциальных переговорах о реванше.

В качестве же аргумента Юбенк привел не самое удачное выступление Сондерса против Канело.

Сондерса цитирует портал boxingnews24.com:

«Крис Юбенк, ты никогда не станешь чемпионом мира, потому что ты - г*внарь. За наш первый бой ты получил 75 тысяч, из которых 30 забрал твой папаша. Мешок, я твой день зарплаты, и ты никогда не получишь эту победу, потому что ты мусорщик».

Эдди Хирн высказался о возможном поединке между Билли Джо Сондерсом и Крисом Юбенком-младшим.