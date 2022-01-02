Сосновский: «Рефери справедливо остановил бой Выхрист – Киладзе»
Соперник Выхриста после проигранного боя ударил судью. Видео
Яго Киладзе остался недоволен решением рефери
15:30
Яго Киладзе / фото - Скриншот
Грузинский боксер Яго Киладзе (27-6-1, 19 КО) ударил судью после того, как рефери остановил поединок грузина с Виктором Выхристом (9-0, 7 КО), отдав, таким образом, победу украинцу.
Эпизод произошел во втором раунде, когда Выхрист отправил Киладзе в третий нокдаун.
Грузинский боксер был недоволен решением рефери, поскольку он был готов продолжить поединок. После нескольких слов в адрес судьи разъяренный Киладзе ударил его в челюсть.
Faust vs Kiladze#OrtizMartin #Boxing pic.twitter.com/mxxQlZJWjj— Godchenko (@Nocaut7) January 2, 2022
Таким образом, победителем странного поединка стал Выхрист, несмотря на то, что за неполные два раунда украинец дважды успел побывать в нокдауне.