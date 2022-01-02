Соперник Выхриста после проигранного боя ударил судью. Видео

Яго Киладзе остался недоволен решением рефери

Яго Киладзе / фото - Скриншот

Грузинский боксер Яго Киладзе (27-6-1, 19 КО) ударил судью после того, как рефери остановил поединок грузина с Виктором Выхристом (9-0, 7 КО), отдав, таким образом, победу украинцу.

Эпизод произошел во втором раунде, когда Выхрист отправил Киладзе в третий нокдаун.

Грузинский боксер был недоволен решением рефери, поскольку он был готов продолжить поединок. После нескольких слов в адрес судьи разъяренный Киладзе ударил его в челюсть.

Таким образом, победителем странного поединка стал Выхрист, несмотря на то, что за неполные два раунда украинец дважды успел побывать в нокдауне.