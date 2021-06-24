Спаринг-партнер Ломаченко: «Узнал секреты пребывания в матрице»
Хилл уверен в победе украинца над Накатани
11:20
Ломаченко на спарринге / фото - All Boxing
Бывший чемпион мира в легком весе Василий Ломаченко (14-2, 10 КО) готовится к поединку против Масаеши Накатани (19-1, 10 КО) вместе со спарринг-партнером Джереми Хиллом (15-1, 10 КО). В комментарии Instagram-порталу Luckypunch боксер рассказал о тренировках с украинцем и дал прогноз бой против японца.
«Спарринги с Ломой были потрясающие. Он мастер в том, что делает, он очень расчетлив, точен, ловок, быстр, технически здоров.
Я узнал очень много нового для себя, узнал секреты пребывания в матрице.
Я думаю, это будет отличный бой. Их стили очень разные, поэтому им обоим придется брать на себя контроль в ринге.
Я думаю, что Лома остановит Накатани, если нет, победит единогласным решением судей».
Напомним, Ломаченко подерется с Накатани в ночь на 27 июня в Лас-Вегасе. Онлайн трансляция будет доступна на XSPORT.ua.
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