Спаринг-партнер Ломаченко: «Узнал секреты пребывания в матрице»

Ломаченко на спарринге / фото - All Boxing

Бывший чемпион мира в легком весе Василий Ломаченко (14-2, 10 КО) готовится к поединку против Масаеши Накатани (19-1, 10 КО) вместе со спарринг-партнером Джереми Хиллом (15-1, 10 КО). В комментарии Instagram-порталу Luckypunch боксер рассказал о тренировках с украинцем и дал прогноз бой против японца.

Я узнал очень много нового для себя, узнал секреты пребывания в матрице.

Я думаю, это будет отличный бой. Их стили очень разные, поэтому им обоим придется брать на себя контроль в ринге.

Я думаю, что Лома остановит Накатани, если нет, победит единогласным решением судей».