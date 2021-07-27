Спарринг-партнер сравнил Джошуа и Уайлдера

Деонтей Уайлдер / фото - Swiatwalk

Немецкий любитель Эмануэль Одьясе сравнил боксерские навыки двух звездных супертяжеловесов: американца Деонтея Уайлдера (42-1-1, 41 КО) и британца Энтони Джошуа (24-1, 22 КО), в лагерях которых ему посчастливилось поработать в качестве спарринг-партнера. Цитирует Одьясе портал Boxing Scene.

Его правый прямой действительно удивляет. Я всегда хорош на ногах, всегда двигаюсь и остаюсь легким, как это делал Али, и все было хорошо, но в один момент он поймал меня. Я увидел начало движения, но это было по-настоящему быстро.

Трудно сказать, кто из них бьет сильнее. Уайлдер очень быстр, когда выбрасывает двойку, в то время как Джошуа в целом лучше выводит себя на удары, будь то хуки, апперкоты или правый прямой. Они оба способны нокаутировать друг друга».