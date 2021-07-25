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Спарринг-партнер Усика и Джошуа поделился мнением о предстоящем мегафайте

Непобежденный британец считает, что «королевский» дивизион не подходит украинцу
Бокс Профессиональный бокс
25 июля 18:15
Спарринг-партнер Усика и Джошуа поделился мнением о предстоящем мегафайте
Джошуа и Усик / Фото: Talk SPORT

Британский супертяжеловес Фабио Уордли (11-0, 10 KO), который спарринговал с обладателем титулов WBO/WBA/IBF/IBO Энтони Джошуа (24-1, 22 KO) и его предстоящем соперником Александром Усиком (18-0, 13 KO) высказался в интервью Youtube каналу Pro Boxing Fans о титульном бое лидеров хэвивейта:

Я спарринговал с ними обоими. Это отличный, высококлассный бой, но Усик не слишком меня убедил после перехода в супертяжелый вес. Вероятно, я был одним из тех, кто поддерживал Усика больше всего, когда он только перешел из крузервейта, еще перед его первым боем здесь. Но после его поединков мне кажется, что он не выступает так, как может. Не знаю, по каким причинам, но его выступления не такие легкие и безупречные, как в крузервейте.

В связи с этим возникает вопрос, почему он не приспосабливается к габаритам, стилю и другой манере ведения боя в супертяжелом весе так легко, как мы предсказывали. Но в любом случае я ничего не отнимаю у его боя с Джошуа, это все равно отличный поединок. Будет интересно посмотреть, как Джошуа справится с таким сложным левшой.

Джошуа уверен, что сумеет найти недостатки Усика и воспользоваться ими.

Источник: fightnews.info Олег Шумейко-младший
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Александр Усик Александр Усик - Энтони Джошуа Энтони Джошуа

Комментарии 1

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25 июля 2021г. 21:12
Ну так понятные опасения. Было бы странно если бы не было их. Джошуа огромный качок, с поставленными ударами, которые из другой лиги вообще. Нокаутирующие удары бьет на выбор, под разными углами. Прошел Владимира, хоть уже и не молодого. Прошел Поветыча, Пулева, Диллиана, Паркера. На фоне того как Усик ПО ОЧКАМ прошел Чисору (тот же Хей его уничтожил) конечно будут сомнения, пока не доказано обратное. Но, мы надеемся на опыт Усика, его подготовку, его уверенность когда он сказал что знает как победить. Никогда Усик не был на грани, потрясенным, есть хороший запас и хочется увидеть его на 110%. В крузерах были просто фантастические ноги + запас по выностивости. Сейчас дай Бог все еще при нем. И самое главное, есть пример побитого в хламину Джошуа Энди Руисом, где вскрылись слабые стороны. Нормальные специалисты почерпают из этих кадров нужное для себя.
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