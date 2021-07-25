Джошуа: «Усик левша? Я все равно найду и использую его недостатки»
Спарринг-партнер Усика и Джошуа поделился мнением о предстоящем мегафайте
Непобежденный британец считает, что «королевский» дивизион не подходит украинцу
25 июля 18:15
Джошуа и Усик / Фото: Talk SPORT
Британский супертяжеловес Фабио Уордли (11-0, 10 KO), который спарринговал с обладателем титулов WBO/WBA/IBF/IBO Энтони Джошуа (24-1, 22 KO) и его предстоящем соперником Александром Усиком (18-0, 13 KO) высказался в интервью Youtube каналу Pro Boxing Fans о титульном бое лидеров хэвивейта:
Я спарринговал с ними обоими. Это отличный, высококлассный бой, но Усик не слишком меня убедил после перехода в супертяжелый вес. Вероятно, я был одним из тех, кто поддерживал Усика больше всего, когда он только перешел из крузервейта, еще перед его первым боем здесь. Но после его поединков мне кажется, что он не выступает так, как может. Не знаю, по каким причинам, но его выступления не такие легкие и безупречные, как в крузервейте.
В связи с этим возникает вопрос, почему он не приспосабливается к габаритам, стилю и другой манере ведения боя в супертяжелом весе так легко, как мы предсказывали. Но в любом случае я ничего не отнимаю у его боя с Джошуа, это все равно отличный поединок. Будет интересно посмотреть, как Джошуа справится с таким сложным левшой.
Джошуа уверен, что сумеет найти недостатки Усика и воспользоваться ими.