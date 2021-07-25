Спарринг-партнер Усика и Джошуа поделился мнением о предстоящем мегафайте

Джошуа и Усик / Фото: Talk SPORT

Британский супертяжеловес Фабио Уордли (11-0, 10 KO), который спарринговал с обладателем титулов WBO/WBA/IBF/IBO Энтони Джошуа (24-1, 22 KO) и его предстоящем соперником Александром Усиком (18-0, 13 KO) высказался в интервью Youtube каналу Pro Boxing Fans о титульном бое лидеров хэвивейта:



В связи с этим возникает вопрос, почему он не приспосабливается к габаритам, стилю и другой манере ведения боя в супертяжелом весе так легко, как мы предсказывали. Но в любом случае я ничего не отнимаю у его боя с Джошуа, это все равно отличный поединок. Будет интересно посмотреть, как Джошуа справится с таким сложным левшой.